Anziani morti nelle Rsa di Firenze per un focolaio di gastroenterite, ci sono due indagati

– Morte per intossicazione di tre ospiti delle Rsa in provincia di, cidue.La procura ha infatti iscritto sul registro degli, per la morte di Giampiero Samuelli, Daria Tanzini e Carla Ferretti, il legale rappresentante di Sereni Orizzonti e il responsabile della Rsa di Montesavano, a Pelago, dove aveva sede il centro cottura che provvedeva alla preparazione dei pasti.Le due vittimemorte a seguito di undiin quattro residenze sanitarie per. Per questo i reati ipotizzatiadulterazione o commercio colposo di sostanze alimentari, omicidio plurimo colposo e lesioni colpose.Oltre ai tre deceduti tra i 114– su un totale di 173 degenti che sisentiti male domenica 9 febbraio – altri quattrofurono ricoverati in ospedale e poi dimessi.