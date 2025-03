Agi.it - Anziana trovata morta in casa. Arrestato il figlio, "ho fatto un disastro"

Leggi su Agi.it

AGI - Pietro Federico Crotti, 47 anni, è statoieri sera, su ordine del gip di Milano, Fiammetta Modica, per l'omicidio della madre di 75 anni, Stefanina Piera Riva,il 12 gennaio scorso nella suain via Wildt a Milano. Del caso si stava occupando il pm Giancarla Serafini che aveva delegato le indagini alla Squadra mobile. Stando a quanto emerso dagli accertamenti, la notte in cui l'morì, l'uomo aveva effettuato un bonifico di 30 mila euro dal conto corrente della madre al suo. La conversazione intercettata "E io houn, ho ammazzato mia madre. come un cretino, con la cintura. Ho ammazzato mia madre, mio padre morto e ho ammazzato la madre, non per via dei soldi ma perché mi stava sui coglioni. Tu, tu sei una tomba, giusto?". E' quanto il 24 gennaio Pietro Federico Crotti, 47 anni, ha raccontato a un conoscente in una conversazione in auto, captata con una cimice dalla polizia, in relazione alla morte della madre.