Ilfattoquotidiano.it - Anziana trovata morta in casa a Milano: il figlio arrestato dopo due mesi. L’autopsia, le liti e il bonifico: così è stato incastrato

Sembrava una morte naturale, invece unda 30mila ehanno svelato il vero motivo del decesso di un’, il cui cadavere fu trovato nella suadi via Adolfo Wildt, a, lo scorso gennaio. Nessuna caduta: la 75enne è stata uccisa. E, secondo le indagini della Squadra Mobile, l’assassino è il.L’uomo, 48 anni, èa duedi distanza dalla morte della madre su richiesta della pubblico ministero Giancarla Serafini. È accusato di omicidio volontario e maltrattamenti. A incastrarlo, oltre alche ha cristallizzato la causa della morte in un soffocamento, c’è anche unda conto a conto, con l’uomo che avrebbe poi prevelato 30mila euro dell’madre.Eraproprio l’uomo a chiamare il 112 per soccorrere la madre nella sua abitazione in zona Lambrate nella notte tra il 12 e il 13 gennaio.