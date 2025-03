Lanazione.it - Anziana travolta da un’auto a Staggia Senese, è in prognosi riservata

Poggibonsi (Siena), 11 marzo 2025 – Grave incidente nel centro abitato di. Una pensionata è stata investita daed è ricoverata inal policlinico delle Scotte. E’ successo in via Firenze, all’immediata periferia del paese. Ancora da accertare la dinamica. La signora, 80enne, è stata urtata daed è caduta a terra. Poco dopo sono arrivati sul posto il 118 e una pattuglia della polizia municipale del comando di Poggibonsi. L’donna è stata trasportata all’ospedale di Siena d’urgenza. Le sue condizioni, purtroppo, sono molto critiche e i medici non hanno potuto sciogliere la. Da appurare l’esatta dinamica dell’investimento, al vaglio della polizia municipale. La via dove è avvenuto l’incidente, tra l’altro, è poco transitata e non è certo pericolosa come altre strade del territorio.