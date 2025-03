Anziana morta in casa a Milano figlio arrestato per omicidio | a tradirlo l’autopsia

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Una morte all’apparenza naturale celava invece unin famiglia. È stata la perseveranza degli investigatori a svelare, a più di un mese di distanza, undietro la morte in, nella notte tra il 12 e il 13 gennaio scorso, di una donna di 75 anni in via Adolfo Wildt, in .