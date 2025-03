Biccy.it - Antonella Mosetti e la lite con Federico Fashion Style non era reale: le sue parole

nel 2020 ci hanno regalato numerose catfight nel salotto serale di Barbara d’Urso quando lui l’ha accusata apertamente di non aver mai saldato il conto da 600 euro per delle extensions. “Dovevi darmi 600 euro, ma sei sparita e mi hai bloccato“. Da lì il degenero. Lei ha negato, lui l’ha chiamata buffarola, lei inviperita gli ha dato del buffone, dello schifoso, del ladro e del circense. Live Non è la d’Urso era il mio programma preferito soprattutto per questi picchi di trash. Ad ogni modo tutto quello, stando alle recenti dichiarazioni di lei, sarebbe stato tutto falso.Ospite al podcast No Lies,ha deciso di gettare la maschera e di svelare che niente di tutto quello era vero. “Laconnon era realtà, mi fa ridere perché due mesi fa ha fatto il compleanno qui a Roma e sono andata.