Lanazione.it - Antologia d’autore. Grande successo al PalaTodisco

Leggi su Lanazione.it

per l’evento "" andato in scena venerdì sera aldi San Giuliano Terme e promosso da Fondazione Ant con un omaggio alla straordinaria produzione musicale di Ennio Morricone : dalla Trilogia del Dollaro a capolavori come "Ave Maria Guarany" da "The Mission" per coro, temi da "C’era una volta il west", "Il clan dei siciliani", "Il segreto del Sahara" e "The Hateful". La serata è stata resa possibile grazie al supporto dei docenti della scuola di musica della Fondazione Ant e del maestro Francesco Saviozzi, che hanno preparato l’orchestra d’archi, del maestro Giovanni del Vecchio che guida il coro "Enrico Pappalettere" del liceo Dini di Pisa e il coro della Filarmonica Pisana (che ha celebrato i 260 anni di attività) e ovviamente del maestro Paolo Carosi che ha preparato l’orchestra di fiati e curato gli arrangiamenti dei brani.