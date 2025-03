Antitrust autorizza Italgas-2irete Gas

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.20 L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato hato con condizioni l'acquisizione diGas Spa da parte diSpa. L'operazione riguarda i due maggiori distributori italiani di gas naturale. Per questo, precisa l'in una nota, potevano esserci "criticità concorrenziali" nelle future gare per i concessionari del servizio di distribuzione in 65 Ambiti territoriali. Da qui le condizioni: tra le altre,dovrà in 31 ambiti cedere almeno il 20% dei punti di prelievo.