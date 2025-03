Isaechia.it - Anticipazioni Uomini e Donne del 11/03/25: un cavaliere lascia il programma in seguito ad una segnalazione, nuovo bacio per Gianmarco Steri

Leggi su Isaechia.it

Si sono appena concluse le registrazioni delle nuove puntate di, il fortunato dating show di Maria De Filippi.Ecco cosa vedremo nei prossimi giorni grazie allefornite da Lorenzo Pugnaloni:Gemma Galgani ha litigato pesantemente con Orlando e l’ha mandato a quel paese, dunque l’ha eliminato. Lui non era interessato a lei, da quello che si evince. Tina Cipollari ha portato in studio unasu di lui che lo vedrebbe fidanzato con una donna da 20 anni. Lui voleva rimanere per corteggiare un’altra dama ma è stato invitato are lo studio.Gara di ballo tra Giuseppe e Gianni Sperti su dei cubi: lui continua a dire che è migliore dell’opinionista. Sabrina Zago sta uscendo con unche aveva partecipato anel 2018, Giuseppe si intromette nel loro centro studio, ogni volta che lei parla.