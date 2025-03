Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Uomini e Donne: Cosimo Presenta I Genitori A Tina!

Leggi su Uominiedonnenews.it

sono andati in Puglia e lui le hato i suoi. Intanto Orlando e Gemma sono stati al centro della polemica!È stata registrata da poche ore una nuova puntata diche ha visto al centro dell’attenzione. Tra i due la conoscenza sta andando molto avanti tanto cheha fatto conoscere ai suoi, portandola in Puglia come aveva promesso. Spazio poi anche a Gianmarco e a Sabrina e Giuseppe. Ma ecco che cosa è successo.conosce idiin Puglia!Da poco è terminata un’altra registrazione di. Il tutto è cominciato conal centro dello studio. I due non sono semplicemente andati in esterna, ma lui ha portatoin Puglia, più precisamente a Mesagne.