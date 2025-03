Dilei.it - Anticipazioni Stasera tutto è possibile dell’11 marzo, gli ospiti di Stefano De Martino

Martedì 11torna l’esilarante appuntamento con il comedy show più folle della TV. Ava in onda divertimento puro con il sesto episodio della stagione, sempre condotto da un ormai affermatissimoDe. Una sorta di passaggio di testimone da Rai1 – dove conduce Affari tuoi – a Rai2, dove torna per presentare uno dei programmi che con gli anni è diventato un vero e proprio cult della televisione generalista ma anche del suo curriculum in continua crescita. Ma cosa succederà, leL’Auditorium Rai di Napoli sarà ancora una volta il palcoscenico di risate, giochi assurdi e momenti di puro intrattenimento. Il cast fisso, composto da Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia, è pronto a regalare nuove gag e momenti indimenticabili.