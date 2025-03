Amica.it - Anni 70 o 80: la tendenza boudoir dalle sfilate di Parigi

Ledell’autunno inverno 2025-2026 hanno (ri)confermato ilcomepiù seducente della prossima stagione fredda.Così, alla Paris Fashion Week, diventano protagonisti assoluti tulle e pizzi, sottovesti e lingerie, collant e bustier, in un’ottica sensuale. Da Chloé il richiamo alè in chiave’70, dove la trasparenza diventa sinonimo di romanticismo e stile boho chic, mentre Valentino porta in passerella stratificazioni di colori e tessuti trasparenti in versione Eighties. Alexander McQueen ha reso omaggio a una moda medievale fatta di abiti svolazzanti in pizzo con lunghi colli plissettati, ampi volant e balze. Zimmermann ha colto l’essenza della femminilità attraverso trasparenze, maniche a sbuffo, gonne a ruota e corpetti drappeggiato. Ieri come oggi, indossare la lingerie non è solo un modo per sedurre o ammaliare, ma è una scelta stilistica segno di emancipazione femminile.