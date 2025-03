Ilnapolista.it - Andrea Agnelli avrebbe spiegato a Motta cosa significa allenare la Juve (Gazzetta)

Laha mollato gli ormeggi e finalmente tratta Thiagocome una grande delusione. Così come lo è la nuovantus. Per la precisione lo fa il giornalista Olivero che non può far altro che constatare, in definitiva, che non esiste più ladidove “vincere è l’unicache conta”. Adesso ci sono, Giuntoli, una rosa di ragazzi con poca personalità nonostante siano costati tantissimo.Dopo otto mesinon ha ancora capito dove si trovaLeggi anche: Finisce con lontus Stadium che inneggia ad Allegri (com’è giusto che sia) – VIDEOOlivero comincia scrivendo dei cori per Allegri domenica sera dopo la batosta contro l’Atalanta:“Il coro nostalgico con cui i tifosi dellahanno abbandonato lo Stadium domenica sera inneggiando a Massimiliano Allegri non nasconde la speranza di una restaurazione: anche il più accanito degli allegriani è consapevole che quel ciclo fosse ormai finito e non vale la pena adesso rivangarne i motivi.