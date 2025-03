Fanpage.it - “Andare in palestra con mia figlia ha migliorato il nostro legame e rafforzato la sua autostima”

Leggi su Fanpage.it

Una giornalista americana ha raccontato l'insolito rituale condiviso ogni settimana con laundicenne: allenarsi insieme in. Tra pesi, squat e sfide di flessioni, il fitness è così diventato un’occasione per rafforzare il loroe aumentare l’autostima della ragazza, trasformando l’allenamento in un’esperienza di crescita reciproca.