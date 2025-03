Anteprima24.it - Ancora un uomo trovato privo di vita nella sua abitazione

Tempo di lettura: < 1 minutouna tragedia in città, un’altra persona trovata priva didentro la sua.La tragedia è accaduta a via degli Imbimbo, nel centro cittadino, quando ritrovamento ha immediatamente attivato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno avviato un’indagine per accertare le cause e le circostanze della morte dell’di 64 anni.Dopo la scoperta del corpo, le autorità competenti hanno disposto il trasferimento della salma presso la sala mortuaria dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Qui resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria, che potrà disporre ulteriori accertamenti per chiarire ogni dettaglio sulla vicenda.L'articoloundisuaproviene da Anteprima24.it.