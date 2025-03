Ilnapolista.it - Ancelotti sulla polemica Vinicius-Mbappé: «Per me vanno molto d’accordo»

Carlosi è presentato davanti ai microfoni della stampa per parlare della partita Atletico Madrid – Real Madrid. L’andata degli ottavi di finale di Champions League ha sorriso alla squadra di Carloma il 2 a 1 non può lasciar dormire sogni tranquilli ai Blancos. L’avversario è temibile, non è un caso se i ragazzi di Simeone sono in agguato anche in campionato, pronti ad approfittare di un passo falso di Barcellona e Real Madrid. La conferenza di«La squadra arriva a questa importante partita con le giuste motivazioni – ha detto il tecnico – è una partita difficile, lo sappiamo ma confidiamo di poter proseguire in questa competizione. Quest’anno gli ottavi di finale sono più complicati rispetto a quelli degli anni passati ma siamo fiduciosi di poter continuare a lottare».