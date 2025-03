Ance Benevento primo Consiglio con il nuovo presidente Enti bilaterali le nomine

Leggi su Ildenaro.it

Dopo il cambio del vertice avvenuto lo scorso 24 febbraio, si è riunito presso la nuova sede di Piazza Risorgimento ildi, composto dalFlavian Basile, Antonio Lampugnale (viceVicario), Eleonora Iannace (tesoriere), i consiglieri Caramiello, Mastrocinque, Barone, Sauchella, Caporaso, Mario Ferraro (past President) e il neo nominatoonorario Achille Lombardi. Completerà la squadra ildei Giovani, che sarà eletto nelle prossime settimane.IlGenerale ha deliberato alcune importanti linee strategiche associative, tra cui: l’ampliamento dei servizi minimi per le imprese e l’istituzione di una Short List di professionisti qualificati; il potenziamento dei servizi di consulenza tecnica e amministrativa per le imprese, con un supporto più efficace in ambito contrattuale; il rafforzamento della collaborazione con gli Ordini professionali; una maggiore apertura e un dialogo costante cone istituzioni pubbliche sulle politiche di sviluppo del territorio; l’organizzazione di incontri itineranti nelle aree territoriali di Fortore, Valle Telesina, Caudino, Alto Tammaro e Valle Vitulanese, per far conoscere l’associazione e le sue attività.