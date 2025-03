Ammazzò la figlia di 3 mesi in culla arriva la condanna definitiva per Giuseppe Difonzo L’orrore in ospedale a Bari | Non voleva fare il padre

Leggi su Open.online

Diventalaa 29 anni di reclusione per, il 38enne di Altamura – nel Barese –to per l’omicidio volontario dellaEmanuela, di appena tre, soffocata la notte tra il 12 e il 13 febbraio 2016 nell’pediatrico Giovanni XXIII di. La sentenza della Corte di Cassazione chiude una vicenda processuale durata oltre nove anni, che ha vistoto in primo grado a 16 anni per omicidio preterintenzionale. In appello, l’uomo è statoto all’ergastolo per omicidio volontario premeditato, ma la sentenza è stata annullata dalla Cassazione. Nel processo di appello bis,si è visto riconosciute le attenuanti generiche ed è statoto a 29 anni di reclusione. Quest’ultima sentenza è stata confermata ora in viadai supremi giudici.