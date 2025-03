Gossipnews.tv - Amici Verso il Serale: I Fan Sempre Più Delusi!

Ufficializzati i concorrenti deldi: tra conferme e colpi di scena, un’esclusione fa infuriare e deludere i fan. Ecco per quale motivo!Ildiè ormai alle porte e il cast degli allievi ammessi è stato ufficializzato. L’entusiasmo per l’inizio della fase finale del talent è grande, ma non mancano le polemiche tra i fan,da alcune esclusioni inaspettate. I social si sono scatenati, commentando le scelte dei professori e l’andamento delle selezioni.La lista dei concorrenti che si contenderanno la vittoria è finalmente completa. Per la categoria ballo, ottengono l’accesso: Alessia, Asia, Chiara, Dandy, Daniele, Francesca, Francesco e Raffaella. Nel canto, invece, passano il turno Antonia, Chiamamifaro, Jacopo Sol, Nicolò, Senza Cri, Luk3, Vybes e Trigno. Tutti loro hanno ricevuto il via libera dai professori e il prezioso semaforo oro, che segna l’ingresso nell’ultima fase della competizione.