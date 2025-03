Ilfattoquotidiano.it - Amici 24, tutto pronto per il Serale: ecco chi sono i 16 allievi promossi, quando va in onda e dove. Spuntano nuove ipotesi sui tre componenti della giuria

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La 24esima edizione di “di Maria De Filippi” corre verso ilche prenderà il via il 22 marzo in prima serata su Canale 5.16 gliammessi all’ultima fase del talent show più longevo d’Italia: Asia (ballerina di hip hop), Raffaella ( ballerina di danze latino americane), Nicolò (cantante), Daniele (ballerino modern), Trigno (cantante), Alessia (ballerina di danze latino americane), Chiamamifaro (cantante), Chiara (ballerina neoclassica), Francesco (ballerino neoclassico), Vybes (cantante), Francesca (ballerina modern), Antonia (cantante), Senza Cri (cantante), Luk3 (cantante), Jacopo Sol (cantante) e Dandy (ballerino di hip hop).I dettagli devono ancora essere definiti e in particolare le squadre con i coach Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli, Emanuel Lo, Deborah Lettieri e Alessandra Celentano.