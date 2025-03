Movieplayer.it - Amici 24: si forma la classe per il serale, tre allievi ottengono la maglia oro, uno solo viene escluso

Leggi su Movieplayer.it

Nel corso del daytime del 10 marzo si conclude ufficialmente la prima fase di24. Trearrivano alma uno, purtroppo, deve lasciare la scuola. Manca pochissimo alla prima puntata deldi24 e, finalmente, dopo mesi di sfide, si èta la squadra degliche si contenderanno il titolo. Sedici in tutto tra ballerini e cantanti e nel corso degli ultimi mesi la selezione non è stata facile. Gli ultimi sono stati scelti durante la puntata del daytime del 10 marzo. Ecco chi sono.24 e la squadra per il: gli ultimidi canto indossano laoro Un giorno dopo l'assegnazione dellaa Dandy e Senza Cri,altri 4 cantanti erano rimasti ancora in gioco. .