Amici 24 ecco le tre squadre del serale e gli allievi da cui sono composte

Con l'assegnazione delle maglie a Senza Cri e Dandy domenica 9 marzo sifinalmente formate ledeldella ventiquattresima edizione di.La fase finale del talent show di Maria De Filippi prenderà il via sabato 22 marzo.le tree gliche le compongono!– Rudy Zerbi e Alessandra Celentano:VybesChiamamifaroAntoniaJacopo SolAlessiaDanieleChiara– Anna Pettinelli e Deborah Lettieri:TrigNoNiccolòRaffaellaFrancescaDandy– Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo:Senza CriLuk3AsiaFrancescoAnimi accesi in Casetta dopo l'assegnazione di tutte le maglie deldi. Chi succederà a Sarah Toscano? Non ci resta che dare appuntamento al 22 marzo.