Ambra Angiolini la frecciata agli ex | I miei uomini? Tutti casi umani Tranne uno

Se c’è una cosa di cuiè certa, è che l’amore l’ha tradita. Non sempre, anzi. Talvolta le è capitato di scegliere davvero bene, raramente, ma questi suoi tentennamenti del cuore l’hanno portata ad avere la fortuna di non farsi delle amiche rivali. Lo ha rivelato lei a margine della conferenza stampa di presentazione di BFF. Best Friends Forever, il nuovo film di Paramount+ disponibile sulla piattaforma digitale dal 14 marzo. E, vista l’ocone, non si è lasciata sfuggire una frecciatina al veleno indirizzata verso i suoi ex., le parole contro gli ex fidanzati“Se ho avuto un’amica rivale? No. Forse i, a parte il padre deifigli, erano dei, non interessavano”, ha spiegato. Semaforo verde, invece, per Francesco Renga, da cui ha avuto i suoi due ragazzi: Jolanda e Leonardo.