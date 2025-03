Vanityfair.it - Ambra Angiolini ha una battuta per i suoi ex: «Tutti casi umani, tranne uno»

Leggi su Vanityfair.it

L'attrice in un'intervista ha detto ridendo di non aver mai avuto amiche rivali in amore perché i «miei uomini, a parte il padre dei miei figli, erano talmente deiche non interessavano a nessuna». L'unico che si salva, insomma, è Francesco Renga, da cui ha avuto Iolanda e Leonardo