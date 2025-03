Unlimitednews.it - Ambiente, Pichetto Fratin “Dobbiamo mettere mano al Codice”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Alla terza edizione del “Forum della Intermodalità sostenibile”, in corso a Roma, il ministro dell’e della Sicurezza Energetica Gilberto, ha dichiarato: “aldell’. Il 1 gennaio 1948 non era una sensibilità quella dell’. L’inserimento del tema della sensibilità ambientale nella Costituzione risale al 2022 poi l’accelerazione che abbiamo avuto negli ultimi 4-5 anni ci ha portato a dover intervenire con tutte norme singole. Quello che è fondamentale èordine. E ancora: “Tema: data center. Nella struttura della gestione della pubblica amministrazione non c’erano. Noi ci occupavamo come dipartimento energia della produzione manadeguando le regole sulla produzione rispetto all’avanzamento delle tecnologie.