Oasport.it - Ambesi: “Capisco chi è deluso dagli italiani a Indian Wells. Musetti deve evitare fluttuazioni per svoltare”

In attesa del ritorno di Jannik Sinner, il tennis maschile italiano esce con le ossa rotte dal Masters 1000 didopo l’eliminazione al terzo turno di Matteo Berrettini, Lorenzoe Matteo Arnaldi. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano.“Il tema è che nessun italiano è riuscito ad arrivare agli ottavi di finale in campo maschile, mentre Paolini soffrendo ce l’ha fatta. Bronzetti aveva una partita oggettivamente non alla portata ed è andata come è andata. Mi ha colpito il fatto che Berrettini non abbia avuto alcuna opportunità, se non quel gioco in cui Tsitsipas apre con due doppi falli. Poi però non c’è mai stata partita“, il commento di