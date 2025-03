Lanazione.it - Altopascio più sicura. Trenta nuove telecamere. Ecco dove saranno collocate

Arrivanoper rafforzare la sicurezza pubblica. Il progetto, dal valore complessivo di 215 mila euro, beneficia di un finanziamento di 172 mila euro da parte del Ministero dell’Interno, che l’amministrazione si è aggiudicata nell’ambito del ’contributo stato per ampliamento impianto videosorveglianza’. Entro la settimana verrà avviata la gara per l’assegnazione dei lavori. "E’ un intervento strategico per la sicurezza urbana – spiega il sindaco Sara D’Ambrosio -. "Con questo nuovo investimento, ottenuto anche da un lavoro svolto dalle prefetture attraverso cui è passato il progetto, andiamo a potenziare il sistema esistente, rafforzando la presenza degli occhi elettronici nelle zone sensibili. Grazie alla collaborazione – continua la prima cittadina – tra amministrazione comunale e polizia municipale, abbiamo individuato le aree, tra cui parchi pubblici, zone molto frequentate e residenziali, che necessitano di maggiore controllo".