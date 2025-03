All’ISMETT il primo intervento al cuore con tecnologia robotica nel Sud-Italia

Leggi su Ildenaro.it

PALERMO (ITALPRESS) – E’ stato eseguito per la prima volta in una struttura del Sudundi cardiochirurgia con l’utilizzo del sistema Da Vinci, un sofisticato robot che permette di realizzare operazioni di cardiochirurgia mini-invasiva video assistita. L’– un bypass aorto coronarico – è stato realizzato a Palermo presso l’ISMETT, la struttura nata dalla partnership fra Regione Siciliana ed UPMC, il centro medico dell’Università di Pittsburgh.A eseguire l’operazione l’équipe guidata dal professore Francesco Musumeci, Senior Consultant in Cardiac Surgery, in sala operatoria a seguire la gestione anestesiologica la dottoressa Maria Scarlata. Il Da Vinci è una piattaformache consente un interfaccia computerizzata tra chirurgo e strumenti chirurgici. E’ già utilizzata in ISMETT per interventi addominali e toracici, che permette di intervenire in modo preciso ed efficace oltre che con una invasività minima.