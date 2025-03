Ilrestodelcarlino.it - Allerta meteo arancione domani in Emilia Romagna: in arrivo temporali, preoccupano i fiumi

Bologna, 11 marzo 2925 – Continuano le allertenella nostra regione e torna ancora la pioggia a frenare questa primavera in anticipo inche ha visto anche un calo delle temperature. Nella giornata di, mercoledì 12 marzo, sono previstiforti e di conseguenza c’è apprensione per il possibile aumento repentino del livello dei. "Due principali passate piovose, stanotte e nel pomeriggio/sera di, più piovaschi e rovesci sparsi durante il giorno. Accumuli previsti attorno ai 10/40mm sulle pianure, 100mm sul Crinale Appenninico, specialmente versante Toscano. Rimane comunque la visione con gli accumuli più abbondanti, in Appennino 40/60mm e piogge più contenute anche sulle pianure.meridionale in ombra pluviometrica”, spiega l’espertorologo Ampro Roberto Nanni.