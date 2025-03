Juventusnews24.com - Allenamento Juve, i bianconeri hanno ripreso a lavorare: la preparazione per la sfida alla Fiorentina comincia con un focus preciso!

di RedazionentusNews24, gli uomini di Thiago Motta mettono nel mirino la: il report sul lavoro odiernoDopo un giorno di riposo, lasi è ritrovata oggiContinassa per preparare ladi campionato contro la, in programma domenica, 16 marzo 2025 alle ore 18:00. Ecco la nota ufficiale.NOTA – «Inizia ladella trasferta di Firenze per i, che giocheranno domenica prossima, 16 marzo, alle 18 al “Franchi” contro i viola. Una partita decisamente importante, per la classifica e per voltare pagina dopo il match di domenica scorsa all’Allianz Stadium. Il gruppo si è ritrovato questa mattina al Training Center della Continassa: oggi il programma della seduta ha previsto, dopo la fase di riscaldamento, un lavoro specifico finalizzato al possesso del pallone.