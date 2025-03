Sololaroma.it - Allenamento a Trigoria, Dybala con il gruppo: le ultime su Celik

Contro l’Empoli è arrivato il quinto successo consecutivo in campionato ed il settimo nelleotto partite se si considerano anche gli impegni in Europa League. Proprio sulla competizione continentale sono puntate le attenzioni della Roma, che giovedì affronterà l’Athletic Bilbao nel ritorno degli ottavi di finale. Al San Mames i giallorossi ci arriveranno dopo il 2-1 dell’andata, con l’obiettivo di disputare una nuova grande prestazione e conquistare il passaggio del turno.Servirà però massima attenzione e concentrazione per tutto l’arco del match vista la qualità della formazione basca, che attende di capire se potrà contare su Sancet, mentre sembra ormai essere svanita la possibilità di recuperare Vivian. Un punto di domanda lo ha però anche Claudio Ranieri e riguarda Zaki, assente dai convocati nell’ultimo match di campionato e le cui condizioni restano preoccupanti.