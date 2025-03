Rompipallone.it - Allegri torna in Serie A: altro che Juventus, è a un passo dall’acerrima rivale

In vista della prossima stagione, Massimilianopotrebbe rire inA:che, andrà dalla.La stagione di MassimilianoinA non è terminata nei migliori dei modi. Anzi, subito dopo la vittoria sull’Atalanta in finale di Coppa Italia è stato esonerato con effetto immediato dalla. Lo stesso club dove molti tifosi adesso lo rivorrebbero.Nonostante i contatti con l’Al-Ahli, per un eventuale trasferimento in Arabia Saudita, negli ultimi giorni si sta iniziando a pensare ad un possibile suo ritorno inA. Ecco chi lo vorrebbe in panchina e cosa sta succedendo.inA ma non alla: ecco cosa filtraLa squadra diA che farebbe sul serio perè, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan. Sergio Conceicao è arrivato sulla panchina del Milan da pochissimi mesi, dopo l’esonero di Fonseca, ma il suo percorso non sta dando i suoi frutti ed è anche lui ad undall’esonero.