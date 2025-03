Allegri di nuovo alla Juventus | il video rivela tutto

Leggi su Sportface.it

Lasta vivendo un momento molto delicato: occhio anchepistache sembra aver ripreso quota, i dettagli.La, dopo l’eliminazione in Champions League e in Coppa Italia, ora rischia seriamente di perdere anche un posto tra le prime quattro del campionato. Qualificarsi in zona Champions è fondamentale per il club, oltre ad essere un obiettivo minimo per la società. Attornofigura di Thiago Motta sta però crescendo sempre più un’aria di pessimismo e nel mirino è finito anche il profilo di Cristiano Giuntoli. Ecco allora cosa filtra sul nome di Massimiliano.La contestazione dei tifosi è tornata a farsi sentire in maniera anche piuttosto aspra contro l’Atalanta. Non succedeva da ben 58 anni che laperdesse in maniera così pesante (0-4) in casa propria, situazione questa che non ha fatto altro se non aumentare il malcontento.