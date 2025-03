Calciomercato.it - Allegri al posto di Motta: verdetto lampo sul grande ritorno

Per Juve e Milan è già tempo di pensare all’eventuale nuovo allenatore e il borsino incrociato prevede anche il nome del livornese: ma la decisione categorica è stata già annunciataA due mesi e mezzo dalla fine del campionato è già tempo di toto-allenatori per la prossima stagione, con le tante big che devono riassegnare la panchina senza più possibilità di sbagliare scelte. A partire dal Milan e dalla Juventus, passando per la Roma. Sono queste le tre società più impegnate in questo senso. Claudio Ranieri ha annunciato la volontà di fermarsi e cominciare a cimentarsi nel ruolo di dirigente a Trigoria, giocando un ruolo fondamentale nella scelta del suo successore.(LaPresse) – calciomercato.itDa Sarri a Farioli, da Ancelotti ade Gasperini, sono questi i nomi accostati ai colori giallorossi.