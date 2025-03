Iodonna.it - Alla soglia dei 50 anni, anche lo Spice Boy sta vivendo una fase che, prima o poi, devono affrontare tutti i genitori. E il dolore è più forte del previsto

David Beckham staun momento di transizione che molticonoscono bene: la “sindrome del nido vuoto”.vigilia dei suoi 50, che festeggerà il prossimo 2 maggio, l’ex calciatore ha confessato in un’intervista a Men’s Health di provare unanostalgia per i figli più grandi, che ormai vivono fuori casa da tempo. È unainevitabile nella vita di ogni genitore, ma per David – abituato a una casa rumorosa e piena di vita – il silenzio è diventato un vuoto difficile da colmare. «Siamo passati dall’avere quattro persone in casa a una sola», ha rivelato. E se da un lato la tranquillità dovrebbe essere un sollievo, dall’altro il vuoto lasciato dai figli è piùdi quanto si aspettasse. David Beckham, Victoria e figli sul red carpet della serie Netflix “Beckham” guarda le foto David Beckham ha nostalgia dei suoi figliPer Beckham, abituato a una vita perfettamente organizzata, l’assenza dei figli è diventata quasi un paradosso.