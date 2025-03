Alla Paris Fashion Week è stato un bel giorno per la moda

Leggi su Gqitalia.it

Ci sono dei giorni in cui non ho molta voglia di lavorare. Mi sveglio la mattina, mi alzo dal letto e l'unica cosa a cui riesco a pensare è la frase di Gaby Hoffmann: «I really love my job, but I don't want to do it that often». Oggi, però, non è uno di quei giorni. Sarà che sono nel bel mezzo dellae che il cielo di Parigi si è aperto con un sole inaspettato, ma probabilmente è merito del programma della giornata se ci impiego meno di due minuti per uscire dstanza del mio albergo. Valentino e Balenciaga. Alessandro Michele e Demna. Uno dopo l'altro, una sorta di double feature in versioneracchiusa in una manciata di ore.