Ilfattoquotidiano.it - “Alla Gintoneria di Davide Lacerenza ho versato 1 milione e 300 mila euro per bottiglie che si è bevuto lui. Le cose stanno finendo”: l’audio del ricco rampollo milanese pubblicato da MowMag

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Di lui, delche non risultava lavorare dal 2008 e che tuttavia ha641.187in tre anni alle società disi è parlato nei giorni scorsi perché è stato proprio il suo ‘caso’ a dare il via all’indagine della Guardia di Finanza. Indagine che ha poi portato agli arresti domiciliari dello stessoe della sua ex compagna Stefania Nobile. È tutto agli atti del pm Francesca Crupi e dell’aggiunto Bruna Albertini. Cosa accadevae nell’altro locale di, la Malmaioson, dallo spaccio di drogaprostituzione.Orapubblica un audio esclusivo del, chiamato Lucone. In prima battuta l’uomo chiarisce: “Non ho più i soldi, non ho più le facoltà economiche che avevo prima, di far serate, di andare in giro. È capitato che dain questi ultimi mesi sono andato, ho speso molto di più di quello che potevo permettermi, ma le, cioè nel senso che non ho più queste facoltà di fare queste serate”.