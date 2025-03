Laprimapagina.it - Alla finale internazionale “The Look of the Year”, la catanese Bianca Barnat

Sarà la, 22 anni, nata in Romania, ma dall’età di 5 anni vive a Catania, che rappresenterà l’Italia, nella, in programma giovedì 13 marzo 2025, al Teatro Ariston di Sanremo.vincitrice della 41^ Edizione Theof theItaly Woman, curata dal Direttore Nazionale Mario D’Ovidio e della Direttrice Organizzativa, compagna anche nella vita, Veronica Caruso, che si è svolta a Catania, insieme alle vincitrici degli altri prestigiosi titoli, si è aggiudicata il pass per la finalissima mondiale.“Studio Scienze Motorie, una scelta che rispecchia la mia passione per il movimento e il benessere fisico – ha affermato– Allo stesso tempo, lavoro come modella da quando avevo 16 anni, un percorso che mi ha insegnato tanto e che mi ha regalato esperienze uniche.