Alessandro Alfieri Pd | Non possiamo dividerci Linea comune sul riarmo

"Il radicale mutamento impresso da Trump nelle relazioni con Nato ed Europa è così drammatico che implica una risposta all’altezza della sfida non solo da parte del Pd, ma di tutto il Paese". Perciò, coordinatore di Energia popolare, si dichiara impegnato "fino all’ultimo per una posizione condivisa" di tutto il Pd. La cui segretaria Elly Schlein ha espresso le maggiori critiche tra i partiti di S&D sul piano di ReArm Europe. Scetticismo poco in sintonia coi vertici di Bruxelles e lo stesso Quirinale, altresì condiviso da larga parte della base dem e gli alleati 5 Stelle e Avs. Senatore, il Pd rischia di dividersi sul piano dieuropeo? "Siamo tutti impegnati fino all’ultimo per una posizione condivisa. Serve la massima responsabilità: ci troviamo di fronte a un tornante della Storia dove non cipermettere divisioni come Paese e a maggior ragione come partito".