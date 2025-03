Liberoquotidiano.it - Alessandra Viero zittisce Orfini del Pd in tv: "Diciotti, ecco qual è il vero messaggio" | Video

"Io mi sono letto 37 pagine della sentenza". "Anche noi". A Quarta repubblica, su Rete 4, è assai vivace lo scontro tra Matteosul caso, con la Cassazione che ha imposto al governo di pagare un risarcimento danni ai migranti irregolari trattenuti per alcuni giorni sulla nave. Il deputato del Pd sta ovviamente dalla parte delle toghe: "Un'operazione di salvataggio si completa con lo sbarco in un porto sicuro il prima possibile. La prima violazione che c'è stata è che lo sbarco è avvenuto dopo 10 giorni. Secondo punto: non è che si può levare la libertà a una persona senza che ci sia una ragione, ci deve essere una convalida giudiziaria". "Questa è bella, non succede mai", commenta ironico Tommaso Cerno, direttore del Tempo. "Tecnicamente - è invece il commento della giornalista di Mediaset- succede che si crea un precedente giuridico importante, questo è certo.