Anteprima24.it - Alburni, accusati di smaltimento illecito di rifiuti e abusivismo edilizio: assolti imprenditori

Tempo di lettura: 2 minutiNon aver commesso il fatto. Con questa motivazione, il giudice monocratico della seconda sezione penale del tribunale di Salerno, Sara Serretiello, ha assolto duedalle accuse di concorso in deposito incontrollato edi reflui zootecnici e.Tutto ha avuto inizio nel marzo 2021 quando, le guardie ambientali e i carabinieri forestali, in seguito ad un controllo del territorio per la repressione dei reati ambientali, fecero irruzione all’interno di un’azienda agricola di proprietà di duedi Altavilla Silentina, titolari di un noto allevamento zootecnico e società agricola, riscontrando una serie di irregolarità nelloe sversamento dei reflui zootecnici, delle derrate alimentari destinate ai capi bovini e bufalini e alle mancate autorizzazioni edilizie relative alla stalla e ai lavori ad essa collegati.