Forlitoday.it - Al via la stagione irrigua del Canale Emiliano Romagnolo

Leggi su Forlitoday.it

Con l’avvio del pompaggio dal fiume Po all’impianto Palantone di Bondeno (Ferrara) per l’invaso dell’Attenuatore del fiume Reno ha ufficialmente inizio in Romagna la2025 per il, in un’area tra le più produttive a livello internazionale sotto il profilo.