Agi.it - Al via il processo per la morte di Maradona. Le figlie in aula

AGI - È iniziato oggi presso la terza sezione del tribunale penale di San Isidro ilai medici accusati di responsabilità nelladi Diego Armando, l'ex stella del calcio spentasi nel 2020, in seguito all'aggravarsi di condizioni di salute già precarie. Sono presenti alla prima udienza, accompagnate dai loro legali, anche ledel campione argentino, Dalma e Giannina, nate dal matrimonio con Claudia Villafane, e Jana, nata da una relazione con Valeria Sabalain e riconosciuta dal padre solo nel 2014. Diego Fernando, il più giovane dei figli di, è rappresentato dalla madre, Veronica Ojeda, mostratasi visibilmente commossa davanti alle telecamere. Ilvede imputati sette tra medici e infermieri e mira a stabilire se abbiano avuto un ruolo nel decesso di uno dei più grandi calciatori della storia, morto all'età di 60 anni per insufficienza respiratoria e arresto cardiaco "in una situazione di impotenza" e "abbandonato a se stesso", secondo i procuratori Patricio Ferrari, Cosme Iribarren e Laura Capra, incaricati delle indagini.