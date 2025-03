Romadailynews.it - Al Teatro del Lido domenica 16 marzo lo spettacolo “Sciopero! ovvero quella volta che il Lupo smise di lavorare”

DELDI OSTIASchedíapresentache ildida un’idea di Donatella Diamantidi e con Riccardo Colombiniregia Sara Cicenia e Riccardo Colombini16h 17per bambini e bambine dai 7 anni16alle 17 va in scena aldelche ildiper bambini e bambine dai 7 anni in su ideato da Donatella Diamanti, una favola divertente che ribalta il ruolo del cattivo all’interno del racconto invitando a riflettere su ciò che fa paura.Vessato dall’ennesima sconfitta che lo condanna ad una vita senza possibilità di lieto fine, ilCattivo decide di proclamare un severodi protesta. Alla notizia che il più cattivo dei cattivi è finalmente fuori gioco, il Re proclama grandi festeggiamenti in tutto il regno delle fiabe.