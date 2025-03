Bergamonews.it - Al Policlinico San Marco una nuova e innovativa procedura mini-invasiva contro l’obesità

L’Unità di Chirurgia deldelSan, da anni Centro di eccellenza SICOB, ha recentemente introdotto, tra le prime strutture in Italia, unatecnica di chirurgia bariatrica destinata a pazienti con obesità grave, chiamata duodeno-ileostomia con anastomosi magnetica.Ma di cosa si tratta? E qual è la novità di questo intervento? Ne parliamo con il professor Stefano Olmi, responsabile dell’Unità di Chirurgia generale e oncologia, Centro di chirurgia laparoscopica avanzata e Centro deldelSan.IlSanè uno dei pochi centri italiani coinvolti in uno studio clinico per valutare in modo prospettico questamamente, sviluppata nel 2021 dal professor Michel Gagner, per aiutare nella perdita di peso e nel trattamento del diabete di tipo 2 nei pazienti obesi.