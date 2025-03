Al Modernissimo la rassegna sul Terzo Cinema Manifesti per un cinema libero

Leggi su Ildenaro.it

Una selezione di capolavori del, realizzati negli anni Sessanta e Settanta e presentati per la prima volta a Napoli in versione restaurata: “per un– I dannati della terra” e’ il titolo delladi Italian International, promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto CohousingNapoli , in programma dal 18 marzo al 7 maggio nel Multi, in via Cisterna dell’Olio 49/59 a Napoli . Un’iniziativa a cura di Armando Andria e Gina Annunziata, in collaborazione con la Cineteca di Bologna e con la Scuola didell’Accademia di Belle Arti di Napoli , che testimonia, attraverso una serie di film provenienti da Africa, America Latina e Medio Oriente e accompagnati in sala da critici, docenti ed esperti, di unin cui, nel pieno dei movimenti di liberazione, la lotta emancipativa non e’ disgiunta dalla lotta estetica, la provocazione sul piano politico e’ tutt’uno con l’innovazione di stile e linguaggio.