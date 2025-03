Formiche.net - Al Centro non servono leader ma un progetto. La versione di Merlo

Leggi su Formiche.net

Abbiamo francamente perso il conto dei federatori nell’area didella coalizione di sinistra. Di norma, ne spunta uno ogni mese per poi tramontare altrettanto frettolosamente causa indisponibilità dei federatori precedenti di farsi federare dagli ultimi arrivati. Può sembrare un gioco di parole ma lo spettacolo fornito è proprio questo. È appena sufficiente fare due soli esempi per confermare platealmente questo assunto.Il primo è quello dell’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini. Dal nulla si è candidato a federatore di una potenziale area di, poi a federatore addirittura del campo largo per poi ridiventare, nell’arco di pochi giorni, nuovo federatore dell’area centrista nel campo largo. Un saliscendi continuo di incarichi dove non si sa bene quali siano i criteri di fondo di questa autoinvestitura se non quella pianificata a tavolino in qualche circolo aristocratico, elitario ed autoreferenziale.