Al bar con addosso la ketamina e a casa altre dosi di droga, 28enne in manette

Cologno al Serio. L’hanno raggiunto nel bar dove lavorava e, grazie all’aiuto dell’unità cinofila, lo hanno trovato in possesso di, arrestandolo in flagranza di reato. Ne è seguita una perquisizione domiciliare dove, oltre allarecuperata nel locale, i carabinieri hanno trovato anche marijuana e hashish. A portare a termine l’operazione, i carabinieri della stazione di Urgnano, eseguito in collaborazione con il Nucleo Cinofili di Orio al Serio e il Nas di Brescia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bergamo, che ha portato all’arresto, appunto in flagranza, di F.D.,di Cologno al Serio, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Tutto è partito da un controllo serale in un bar di Cologno al Serio, dove il giovane lavorava: durante la perquisizione, i militari gli hanno trovato 5 grammi di, immediatamente sequestrati.