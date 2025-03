.com - Aisla e la Partita del Cuore di Dino, oltre ogni ostacolo grazie alla S.S. Lazio

(Adnkronos) – L’adrenalina è stata forte sugli spalti gremiti di tifosi biancocelesti allo stadio Olimpico di Roma per la sfida di campionato trae Udinese. Tra loro, con gli occhi che brillano di emozione, c’èMancini. Un marito, un papà, un gran lavoratore e con una passione incrollabile: la. Setti anni fa la Sla ha cambiato la sua vita, ma non ha spento il suo amore per i colori biancocelesti. Eall’impegno dicollaborazione della S.S.ha realizzato il suo sogno: essere dentro l’Olimpico a tifare la sua squadra del. Un’emozione che vaconfine,barriera, perché certi amori non passano mai.entra nello stadio accompagnato dai volontari di. Il boato della Curva Nord, il verde brillante del campo, l’energia che vibra nell’aria: è tutto vero.