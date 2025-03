Quotidiano.net - Ai distributori automatici non più solo caffè e cibo, ora si compra di tutto

Roma, 11 marzo 2025 – Non più, bevande o snack. Il distributore automatico si è evoluto ed ora al suo interno si possono trovare anche prodotti fashion o beauty, oggetti tech, giochi, carte di credito e molto altro. In Italia, nel 2024, sono state circa 2,2 milioni le consumazioni non-food effettuate alle oltre 830.000 vending machine presenti sul territorio nazionale secondo quanto rivela Confida (Associazione Italiana Distribuzione Automatica), che da un censimento ne ha scovato alcune davvero particolari. Per gli amanti dei brand iconici, come ad esempio Ferrari, in centro a Milano si trova una vending machine unica che distribuisce modellini della celebre fuoriserie italiana; mentre presso gli aeroporti di Firenze e Pisa, genitori disperati e appassionati di tutte le età possono acquistare i famosi mattoncini prima della partenza.